今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんが気持ちよさそうに体を伸ばしている瞬間。よく見ると、しっぽの先がくるんと輪を描くように丸まっていて、ある物にそっくりだったとか…。投稿はXにて、55.6万回以上表示。いいね数は3.8万を記録しました。

【写真：気持ちよさそうに伸びをしていた猫→『しっぽ』を見たら…可愛すぎる『形』】

ドーナツしっぽ

今回、Xに投稿したのは「すずり」さん。登場したのは、猫のすずりちゃんです。

猫が体を伸ばすとき、しっぽの先がくるんと丸まることがあります。今回のすずりちゃんもまさにそのパターン。輪のようになり丸まったしっぽは、まるでドーナツみたい。思わず写真に収めたくなる可愛さだったようです。すずりちゃんのしっぽはキレイな黒色。ということは、ドーナツの味はチョコかコーヒー味…かもしれませんね。

すずりちゃんのドーナツしっぽに癒されたX民たち

くるんと丸まってドーナツみたいだったすずりちゃんのしっぽ。その様子を見たXユーザーたちからは、「チョコ味ですかね」「完璧な円すぎてミスドに置けるレベル」「後ろ足も、ものすごくかわいい」「食っていいですか…」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、すずりちゃんのドーナツしっぽのおかげで心がほんわか癒されたみたいですね。

Xアカウント「すずり」では、猫のすずりちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。すずりちゃんの投稿はどれも可愛さ満点です。

写真・動画提供：Xアカウント「すずり」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。