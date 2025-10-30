ミスド福袋、今回は“55周年記念”特別仕様に 要望に応えた企画も用意
【モデルプレス＝2025/10/30】ミスタードーナツは、55周年を記念した特別な福袋の予約を12月上旬より開始。2004年に初登場した「ポン・デ・ライオン」をデザインしたグッズなどが入ることがわかった。
【写真】ミスド×ポケモン、今年のラインナップも豪華
◆ミスド、55周年記念福袋決定
株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツは創業より55周年を迎え、感謝の気持ちを込めた特別な福袋の予約を12月上旬より開始。今回の福袋は「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、新しい変化と驚きを提供するべく「おいしい商品」、「ミスタードーナツらしさを感じるグッズ」、「楽しい体験」を通じてミスタードーナツをさらに楽しんでもらえるような企画を届ける。
◆「ポン・デ・ライオン」デザインのグッズも
内容は2004年に初登場した「ポン・デ・ライオン」をデザインしたグッズや、原田治氏のイラストをデザインに使用したグッズの他、ミスドミュージアムの体験ツアーが抽選で当たるなど、多くの人からの要望に応えた企画も用意。詳細は、11月下旬に発表される。（modelpress編集部）
