40・50代「何着よう、、」→【ユニクロ】へ！ イロチでGET推奨♡「優秀セーター」

毎日の着こなしに悩む40・50代に推薦したいのが、【ユニクロ】の「優秀セーター」。着心地のよさや体型カバーといった大人世代のリアルなニーズを満たしつつ、今っぽさやきちんと感まで叶えてくれそうな名品が揃っているようです。ポロタイプやカシミヤなどバリエーションも豊富。色違いで揃えたくなりそうなラインナップで、「何着よう……」という迷いからも解放されるかもしれません。

快適そうな肌ざわりとモックネックがポイント

【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\3,990（税込）

ほどよい高さのモックネックはタートルネックに比べて邪魔になりにくく、レイヤードがしやすそうなのが嬉しいポイント。公式オンラインストアで「ふんわりとして、ソフトでしっとりとした肌ざわり」と紹介されており、心地よく着られそうなのも魅力です。上半身に立体感が出るので、シンプルなボトムスと合わせても地味見えを回避できそう。ベーシックカラーや優しげピンクなど全6色展開。

リブの一工夫が効いたクルーネックセーター

【ユニクロ】「スフレヤーンクルーネックセーター」\3,990（税込）

先ほどと同じスフレヤーンシリーズで、「チクチクしにくい」（公式オンラインストアより）という一枚。シンプルで幅広いスタイリングに取り入れやすいクルーネックながら、リブ仕様でほんのりアクセントをプラスしています。体のラインを拾いにくいリラックス感のあるシルエットで、40・50代のデイリーコーデにも自然に馴染みそう。ベーシックカラーのほか、ワインやオリーブなど全11色展開。

襟付きできちんと見えが叶う大人のポロニット

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

トレンドアイテムとして引き続き人気のポロセーターは、襟付きのきちんと感で40・50代も品よく着こなせそう。「光沢感があって美しく、肌ざわりのなめらかな極細メリノウールを100％使用」（公式オンラインストアより）とのことで、ほどよい光沢も大人世代におすすめの理由です。ショート丈でボトムスとのバランスが取りやすく、すっきりとした雰囲気で着こなせそう。コーデに取り入れやすいブラックやネイビーのほか、今季注目度の高い赤など全6色展開です。

上質感のある風合いが楽しめる贅沢なセーター

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックセーター」\9,990（税込）

「軽くて暖かく、ふくらみ感があって極上な肌ざわり」（公式オンラインストアより）が魅力のカシミヤ100％セーター。ややゆとりのあるモダンなシルエットで大人らしい余裕が漂い、自宅で手洗いできるのも嬉しいポイントです。公式オンラインストアでレビューが900件以上寄せられており、評価も ★4.4と高い人気アイテム。全19色という豊富なカラーバリエーションで、日常から特別な日まで幅広く活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K