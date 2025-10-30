ÂÇÎ¨.130¤ÎÉÔ¿¶¡Ä¶ìÇº¥Ù¥Ã¥Ä¤ËÆ©¤±¤ëÌäÂêÅÀ¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¡Ö¾¯¤·¡Ä¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè5Àï¤ËÎ×¤ß¡¢1-6¤ÇÇÔÀï¡£ÄÌ»»À®ÀÓ2¾¡3ÇÔ¤È¤Ê¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤ËÇº¤à¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤òÁê¼ê¤Ë¡¢½é²ó2»à¤«¤é5Ï¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶Î¬¤Ë¶ìÀï¡£3²ó¤Ë¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó¤Þ¤Ç»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤«¤ì¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼Åê¼ê¤ÎWS¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë12»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢2»°¿¶¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º23ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.130¤È¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃÏ¸µ¶É¡ÖNBC¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥Æµ¼Ô¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¹ó¤¤¡£¹ó¤¤¾õÂÖ¤À¤è¡£ÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¦¤è¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ö¥ê¡¼¥É¡¦¥í¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ò¸ø³«¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¡Ö²æ¡¹¤ÏÎÉ¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¾õÂÖ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¿ÈÂÎÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âè6Àï¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃæ1Æü¤ò¶´¤ß10·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè6Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡ËÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¡¢²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢°ì»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾¯¤·¾Ç¤ê¤â¸«¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈà¤¬¶ì¤·¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥à¡¼¥¡¼¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÊ³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë