俳優のジェイコブ・エロルディ（28）とオリヴィア・ジェイド・ジャヌリ（26）がまた破局を迎えたようだ。ギレルモ・デル・トロ監督最新作で24日に公開された「フランケンシュタイン」に主演しているジェイコブは、2021年から交際と破局を繰り返しているYouTuberのオリヴィアと、9月に復縁が報じられていたが、結局別れを決めたという。



ある関係者は「ピープル」誌に「完全に終わりですね。もうよりを戻すことはないでしょう」と話している。オリヴィアは最近、「フルハウス」などで知られる女優の母ロリ・ロックリンとファッションデザイナーの父モッシモ・ジャヌリが破局を発表していたところで、現在は家族をメインに考えているとして「彼女はジェイコブとの破局については落ち込んでいませんが、父親のことを心配しています」とその関係者は続けている。



オリヴィアの両親は2019年、有名芸能人や企業幹部など、約50人が訴えられた米国史上最大とも言われる大学不正入試事件に関与。ブローカーに50万ドル（約7300万円）支払い、オリヴィアと1歳上の姉イザベラをボートの優秀な選手と偽装し、スポーツ推薦枠で南カリフォルニア大に合格させた。その後、事件が発覚し両親は逮捕された。母は2カ月、父は5カ月の禁固刑（さらに40万ドル＝約5800万円の罰金）に。オリヴィアたちも大学を退学した。その後、母のロリは芸能界に復帰し、刑事役などを演じている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）