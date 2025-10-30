３０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相がこの日午後、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、韓国・慶州に向けて政府専用機で羽田空港を出発。同日中に会議の議長を務める李在明（イ・ジェミョン）大統領と初めての日韓首脳会談に臨むことを速報した。

初の韓国首脳との会談となる高市首相についてＭＣの宮根誠司氏に「ヨーロッパなんかもそうですけど、タカ派と言われる人が国のトップになると、マイルドになりますよね？」と聞かれたコメンテーターで出演の読売新聞特別編集委員・橋本五郎氏は「今回、私はチャンスだと思ってるの。反日である李在明さんに対して、韓国に厳しい高市氏。みんな事前に、これ、もっと悪くなるぞってなるんですよ。でも、実際に政治はそんなことできない」と話すと「逆にここで一番大事なことは、これまでに後戻りしないように、ちゃんと李在明さんも言ってる未来志向。この未来志向を韓国こそがきちんと守ってほしいと思いますよ」と続けていた。