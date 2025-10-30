第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋）に出走する有力馬の追い切りが美浦トレセンで行われた。帝王賞馬のミッキーファイト、昨年の覇者で南部杯からＪｐｎ１連勝を狙うウィルソンテソーロがＷコースで調整した。

フォーエバーヤングを筆頭に、強い４歳世代の一角のミッキーファイトは３頭併せの最後方。直線で内に潜り込むと最後まで馬なりで６ハロン８０秒１―１１秒６。中のサトノボヤージュ（２歳１勝クラス）に併入、外のレーヴブリリアント（３歳２勝クラス）に２馬身先着した。

田中博調教師は「入厩して良化がスローで心配したが、先週頭あたりから軌道に乗ってきた感じです。動きにも弾みが出てきました」と上昇してきた様子。指揮官の期待は大きく「左回りになりますが、中東やアメリカはどれも左回り。こういう舞台で戦っていかないといけない」と来年の海外遠征を視野に入れる。

一方、連覇を狙うウィルソンテソーロは単走で６ハロン８５秒８―１２秒１。活気十分で前走の反動は見られない。高木調教師は「今週はさらっと。一回使って気は乗っているが、状態は変わらずキープできています」と順調をアピールした。