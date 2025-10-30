千趣会の通販事業「ベルメゾン」が「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」 のポップアップショップをJR東京駅丸の内地下南口改札外「動輪の広場」に出店。

ベルメゾンが展開する『トムとジェリー』や「スヌーピー」「ムーミン」「Suicaのペンギン」グッズが実店舗で購入できます☆

JR東京駅 ベルメゾン「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」 ポップアップショップ

出店期間：2025年11月6日（木）〜11月16日（日）

出店場所 ：東京駅丸の内地下南口改札外「動輪の広場」（〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1）

営業時間 ：10:00〜20:00 ※初日は14:00開店、最終日は17:00閉店

グッズ展開 ：インテリア用品、生活雑貨、ファッションアイテムなど

2025年3月の開催に続き第2弾となる「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」ポップアップショップ。

期間中「Suicaのペンギン」の新グッズ2種が、オンラインショップでの販売に先駆けてラインナップに加わります。

また「もちもち素材のぬいぐるみティッシュカバー」やブランケットなどの「おうち」グッズも販売。

『PEANUTS』や『MOOMIN』からは秋冬シーズンに使えるインテリア用品や生活雑貨、日常使いできるファッションアイテムなどがポップアップショップに初登場します。

さらに第1弾ポップアップショップで好評だった『トムとジェリー』の限定グッズも引き続き販売。

普段はカタログやオンラインでのみ販売されている人気キャラクターのグッズを実際に手に取り、購入できる貴重な機会です☆

おもちのような柔らかさの抱き枕＜モチハグ／mochihug!＞ 「トムとジェリー」

価格：ジェリー、タフィー 各3,990円(税込)／トム 5,990円(税込)

もっちりとした弾力と、なめらかな肌触りが魅力の抱き枕。

すやすや眠る「トム」や「ジェリー」「タフィー」の姿に癒やされるグッズです。

原作に合わせて「トム」は少し大きめで、「ジェリー」と「タフィー」は小さめサイズに仕上げられています。

耳付きクッションカバー「スヌーピー」

価格：2,290円(税込)

全面に「スヌーピー」のお顔をデザインしたクッションカバー。

大きな耳の上部だけ縫い付けられているのがポイントです。

背面には「スヌーピー」らしさを表現した、黒のアップリケとかわいいしっぽ付き☆

裏にはしっぽも！ベルメゾン「スヌーピー」耳付きクッションカバー

低反発ウレタン入り内側ボアのあったか快適スリッパ「ムーミン」

価格：各1,980円(税込)

「ムーミン」のストーリーを感じることができる、左右で柄がつながるスリッパ。

低反発ウレタン入りインソールで、ふかふか快適な履き心地です。

家族で履ける2サイズが展開されています。

秋冬を楽しく過ごすリトルミイやスナフキンの刺繍入り！ベルメゾン「ムーミン」低反発ウレタン入り内側ボアのあったか快適スリッパ

もちもち素材のぬいぐるみティッシュカバー「Suicaのペンギン」

価格：4,490円(税込)

お部屋に置くだけでかわいい、まるでぬいぐるみのようなティッシュカバー。

お腹部分からティッシュボックスを出し入れできます。

しっとり＆もちもちのやさしい触り心地が魅力のインテリア雑貨です。

ポップアップショップ先行販売 Suicaのペンギングッズ

リール式 Type-C ケーブル

JR東日本の交通系 ICカード「Suica」のキャラクターとして人気の「Suicaのペンギン」のモバイルアクセサリーグッズを先行販売。

マルチ充電ケーブル

オンラインショップでの販売に先駆けての購入が可能です。

ポップアップショップ限定『トムとジェリー』グッズの販売

追いかけっこキーホルダー

第1弾のポップアップショップで人気を博した、ポップアップショップ限定『トムとジェリー』グッズを販売。

ディスプレイにもなるキーホルダーや

揺れるアクリルスタンド

すやすや眠る「トム」と「ジェリー」をデザインしたアクリルスタンド、

トートバッグ

物語に登場する「ジェリー」が大好きなチーズをモチーフにしたトートバッグや

タオルハンカチ2枚セット

タオルハンカチなど、ポップアップショップでしか手に入らない限定グッズになっています☆

カタログやオンラインでのみ購入できる『トムとジェリー』や「スヌーピー」「ムーミン」「Suicaのペンギン」グッズが、実店舗に登場。

JR東京駅に2025年11月6日より期間限定でオープンする「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」 ポップアップショップの紹介でした☆

TOM AND JERRY and all related characters and elements © ＆ TM Turner Entertainment Co. (s25)

© Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU

※「Suicaのペンギン」は JR 東日本「Suica」のキャラクターです。

※Suica は JR 東日本の登録商標です。

※実際の店頭価格と異なる場合があります

※数に限りがあるため、売り切れの場合があります

