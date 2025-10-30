テレ朝『ドリフェス』史上初生中継決定 WEST.、HANAら豪華出演者【放送予定アーティスト一覧】
11月1日から3日の3日間、千葉・幕張メッセで開催される『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』。テレ朝チャンネルでは、1日目と3日目のステージの模様を独占生中継することが決定した。
【写真】TGCでデビュー前とは思えない圧倒的なパフォーマンスを見せたHANA
CSテレ朝チャンネル1で、11月1日は午後2時45分から、3日は午後2時45分から放送される。なお、乃木坂46の出演ステージの放送はなく、そのほかのアーティストにおいても、全ての演目が放送されるわけではないとしている。
【放送予定アーティスト】（五十音順）
■11月1日（土）
WEST.、CUTIE STREET、JO1、≠ME、HANA
【OPENING ACT】キョコロヒー(齊藤京子・ヒコロヒー)、MYERA
■11月3日（月・祝）
INI、EVNNE、ATEEZ、NiziU、NEXZ、M!LK
