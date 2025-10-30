マクドナルドが話題のユニーク投稿「チキチキンっていいな」公開、ユーザーも爆笑の声「もうほぼドラゴンボール！」「公式で2度見した」
マクドナルドの公式Xが新しい投稿を発表し、「チキチキンっていいな feat. 野沢雅子&内村航平&ベガ&FUWAMOCO」と題した替え歌を紹介した。この投稿は、まんが日本昔ばかしで有名な「にんげんっていいな」の替え歌の短編アニメで、人気キャラクターや著名人たちが登場するユニークなプロモーションだ。
投稿には「ベガってCV若本さん？」「もうほぼドラゴンボールやんこんなwww」「コラボと言うにはあまりにも暴力」といったコメントが寄せられ、ユーザーからは「全体的に一生やかましい(いい意味で)」や「カオスすぎてマクドナルド公式で2度見した」といった反応も見られた。さらには「なんだろうこのインフルエンザになった時に見そうな夢みたいな」との声もあり、多くの人々がこの投稿に驚きと楽しさを感じている様子だ。
チキチキンっていいな— マクドナルド (@McDonaldsJapan) October 29, 2025
feat. 野沢雅子&内村航平&ベガ&FUWAMOCO pic.twitter.com/X142D4dgnf