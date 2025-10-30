”何か憑依してません？”ゴー☆ジャス、ハロウィンに向けたユニーク投稿「今年のハロウィン どうするよ」
お笑い芸人のゴー☆ジャスが自身のInstagramを更新し、「今年のハロウィン どうするよ」とフォロワーへ問いかけた。今回の投稿には、同じくお笑い芸人のダディ坂野の真似をしている姿が収められており、黄色のスーツを着用し「ゲッツ」のポーズを決めている写真が添えられている。この写真にファンから様々なコメントが寄せられている。
この投稿にフォロワーからは「ゲッツ！のはずなのにウォンチュー！って言ってるようだｗ」「マクドナルド？」「何か憑依してません？」「上下の情報多すぎてよくわかんないww」などのコメントが寄せられている。
今年のハロウィン🎃どうするよ❓❓❓ pic.twitter.com/KeLD8Ojv0f— ゴー☆ジャス(宇宙海賊) (@Gorgeous55555) October 29, 2025