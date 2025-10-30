山形市によりますと、30日午前、山形市富の中、山形市成沢西、山形市大字黒沢、山形市大字妙見寺でクマが目撃されました。

市は「秋は冬眠に向けてクマが活発に活動する時期になりますので十分注意してください」としています。

■目撃場所（山形市富の中）

■目撃場所（山形市成沢西）

■目撃場所（山形市大字黒沢）

■目撃場所（山形市大字妙見寺）

■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市）

10月30日（木曜）午前9時50分頃 大字妙見寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

10月30日（木曜）午前8時40分頃 大字黒沢地内の雑種地にてクマ1頭を目撃

10月30日（木曜）午前7時00分頃 成沢西二丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

10月30日（木曜） 午前6時30分頃 富の中四丁目地内の河川にてクマ1頭を目撃

10月29日（水曜） 午後2時30分頃 桧町三丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

10月29日（水曜） 午前11時17分頃 大字松原地内の農地にてクマ1頭を目撃

10月29日（水曜） 午前7時55分頃 蔵王成沢地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

10月29日（水曜） 午前5時55分頃 蔵王成沢地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

