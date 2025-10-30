お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が29日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。後輩芸人の言動に呆れる場面があった。

この日はお笑いタレント・お見送り芸人しんいちとトークを展開。クロちゃんは9月に声帯ポリープ切除手術のために入院していたことを切り出し、「しんいちさん優しいのよ。俺が入院していると聞いて大丈夫ですかってLINEくれて。お見舞い行きたいですって言ってくれてうれしいなって思ったんだけど、なんで俺が退院した1週間後にそれを言ってくるの？」と、苦言を呈した。

これに、しんいちは「タイミングを見計らっていた」と釈明。しかし、その直後に「お見舞いには足を運びたくないんですよ。でも心配していましたというムーブは取りたいんです。となったら、1週間後くらいがちょうどいいなという計算だった」とぶっちゃけた。

クロちゃんは「今の聞いて安心したわ。お前、やっぱイカれてんな！」と声を張ったものの、しんいちは「なんで行かなあかんの！」と開き直っていた。