タレントの中川翔子が３０日、双子の赤ちゃんが生後１か月となったことを報告し、思いをつづった。

９月３０日に双子出産を発表した中川はインスタグラムで「１０／３０ ついに双子 一カ月！あっという間に新生児期終わってしまったさみしい！でも一日ずつが、ちいさな命をまもるためドキドキハラハラ大変だった！そして毎日の全ての瞬間が愛おしいです新生児から乳児に！むちむちしてきました！」とつづり、親子ショットをアップ。

「弟くんのポーズが面白くてたまらない あと兄くんがミルク欲しがって探してるときの へへっ、、へへっ、えへっ、へへっの声がかわいすぎる 表情も色々するようになり お兄ちゃんが夫に激似 弟ますます栄子おばあちゃんとわたしに激似 毎日ぐんぐん変わっていくのでしょう」と日々の成長を記し、「なにもかも全てが今しかない瞬間、と思うと尊いなぁ」とつづった。

その上で「新生児終わりなのでそろそろ顔は隠そうかなと思います」と説明。「手がつったり膝や足首痛い 産後の肥立ちはどうですか？みなさん足の痛さがおさまってくれないと困るよ復帰までに！」と自身の現状も明かし、「１１月いっぱいしっかり母も身体を休ませながら双子と頑張ります いつもあたたかいコメントありがとうございます」と感謝した。

この投稿には「どんどんべびちゃん可愛くなりますね」「もうすでにイケメンです」「弟くんめちゃくちゃイケメン お兄ちゃんもカッコいいね」「スター性を感じます」「こんなにお顔が整った赤ちゃん見たことない！」「お顔見れなくなっちゃうの寂しいけど、２人とも可愛いから芸能人になりそう」などの感想が寄せられていた。