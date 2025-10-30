元テレビ朝日アナウンサーで、同局法務部長も務めた西脇亨輔弁護士（55）が30日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、学歴詐称が疑われている静岡県伊東市の田久保真紀市長を巡る進退と、それを受けて行われる見通しの市長選について思いを語った。

29日には市の各会派代表者による会議を行い、31日開催の臨時会で田久保氏に対する不信任決議案を提出する方針を確認。市議20人のうち19人が賛成する意向を示していることから、田久保氏が失職する公算が高い。失職した場合には、50日以内に市長選が行われる。

田久保氏が再出馬する可能性を問われた西脇氏は、「まだ分かりませんけど、その構図になる可能性は高い」と見通しを口にした。

一方で「凄く怖いと思っていることがあって」と前置き。「この伊東市の中で、真偽不明な情報が飛び交うSNS選挙にならないかというのが凄く怖い」と、懸念を口にした。

26日に投開票された宮城県知事選では、6選を果たした村井嘉浩知事に対する誤情報がSNSで拡散。選挙戦が混乱した。西脇氏は「現職の村井知事に対して、外国人のために土葬の墓地を作るんじゃないかとか、本人が否定している情報が流されたりして、その結果で選挙結果が非常に拮抗したということがあったり」と指摘。「真偽不明の情報がSNSで飛び交って、短い選挙戦なので、打ち消すだけで選挙戦が終わって、よく分からない結果が出るというのが、このところ相次いでいる」と述べた。

また複数の伊東市議の自宅に、殺害をほのめかす脅迫状が届いたとの報道もある。西脇氏は「荒れた選挙とか、真偽不明のものが飛び交う選挙だけにはなって欲しくない。そういった形で民主主義を試さないで欲しい」と訴えた。