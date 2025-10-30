中国江西省のレアアース鉱山で働く男性/Stringer/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は３０日、中国の希土類（レアアース）供給をめぐる問題は解決したとの認識を示した。中国政府は両国の対立要因となっている輸出規制を一部後退させるとみられている。

トランプ氏は韓国で中国の習近平（シーチンピン）国家主席と会談後、エアフォース（大統領専用機）の機内で記者団に「レアアース問題はすべて解決した。これは世界のためだ」と語った。

「障害はもうなくなった。レアアースに関する障害は一切存在しない。当面、我々の語彙（ごい）から消えてくれれば良いのだが」とも述べ、米国はレアアースの購入と生産を継続できるとの見通しを示した。

レアアースはｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）から電気自動車（ＥＶ）まで、ほぼ全てのハイテク製品の製造に不可欠な重要資源。中国は世界での供給と生産をほぼ独占している。

中国は今月、レアアースの輸出規制を大幅に強化した。中国政府の説明では、米国が９月下旬にテクノロジー関係の輸出規制を拡大したことへの対抗措置だとしている。一連の応酬で米中間の摩擦は再燃したが、先週末にマレーシアで行われた貿易協議を受け、沈静化に向かいつつある。

グリア米通商代表部（ＵＳＴＲ）代表は、トランプ氏と習氏が「合意に達した」ことを明らかにし、中国政府が「彼らの提案していたレアアース規制を課すことはない」と言い添えた。中国による規制がすべて解消されるかは、現時点では不明だ。