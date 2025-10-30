Snow Man´äËÜ¾È¡Ö¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤ »£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/30¡ÛSnow Man¤Î´äËÜ¾È¤¬¡¢¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äËÜ¾È¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤È¥Ù¥Ã¥É¤ÇÊú¤¹ç¤¦
ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÈºÍÇ½¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë´äËÜ¡£¤Þ¤¿ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025½Õ²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥í¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤â½ÐÀÊ¡£ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Ãæ¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°¦¹¥¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¶¯¤¤¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë¿·¤·¤¤É½¸½ÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë´äËÜ¤ÎÂ¿ºÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¤ÎËÜ¼Á¤òÂÎ¸½¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ò½Ë¤Ã¤Æ»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢2025-26½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ»¤¦´äËÜ¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ëÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÆÈÁÏÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¡¢´äËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¡¢´äËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
