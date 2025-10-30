俳優チ・チャンウクのスリラーに期待！新ドラマ『捏造された都市』での囚人服姿に視線集中

俳優チ・チャンウクがDisney＋オリジナルドラマ『捏造された都市』でスリラーものに復帰する。

《写真》チ・チャンウク、筋骨隆々のスイムウェア姿

Disney＋とチ・チャンウクの再会がスリラーのシナジー効果を引き立たせ、スピーディーなエンターテインメントと爽快なカタルシスを狙う。

『捏造された都市』は、平凡な日常を生きていたテジュン（演者チ・チャンウク）が理不尽に凶悪犯罪に巻き込まれて収監された後、すべてがヨハン（演者EXOド・ギョンス）によって計画されたことを知り、復讐を行うアクションドラマだ。

去る10月28日に公開されたスチールには、囚人服姿の荒々しい質感からまっすぐな目つきまで、テジュンのさまざまな感情が捉えられ、チ・チャンウク流のスリラー作品の役の代名詞の更新を予告した。

（写真＝Disney＋）チ・チャンウク

チ・チャンウクはドラマ『最悪の悪』『江南Bサイド』を通じて、強烈なアクションと繊細な感情の両方を表現しながら、“スリラーもののプロ”らしい見本を提示してきた。

両作ともに世界中の視聴者の好評を博し、チ・チャンウクが導く叙事の完成度の高さを証明した。『捏造された都市』は、その延長線上でさらに鋭いサバイバルアクションと復讐の叙事を前面に掲げ、完成度を高める見通しだ。

なお、チ・チャンウクが出演する『捏造された都市』は来る11月5日、Disney＋で配信開始予定だ。