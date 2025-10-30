RIIZE¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ø¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥Ó¥ë¡Ù¤ò¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ËÅÀÅô¡ÖÌ´¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¡¢Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
RIIZE¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥Ó¥ë¡×¤ò¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
10·î29Æü¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢RIIZE¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥Ó¥ë¤òË¬Ìä¤·¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖRIIZING LOUD¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿ÅÀÅô¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
RIIZE¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥àÌ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÊRise¡Ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤â¡ÈÆü¤Î½Ð¡ÊSunrise¡Ë¡É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤´ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´õË¾¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ´¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤¬»ý¤Ä¡ÈÌþ¤·¤ÎÎÏ¡É¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ìþ¤¹¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤»ÈÌ¿¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î·Ð¸³¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼èºà¿Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë¤ÏAmazon Music¤â»²²Ã¤·¡¢RIIZE¤Î½é¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1999Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡Æâ¤Ç¤Î²»³Ú¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¼£Ìþ¤ÎÎÏ¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡ÖMusicians On Call¡×¤Ø¡¢RIIZE¤ÎÌ¾Á°¤Ç´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËRIIZE¤Ï¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇË¬Ìä¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤òÄ¾ÀÜ¸«³Ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È´Ö¶á¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢RIIZE¤Ï10·î30Æü¤Ë¥í¡¼¥º¥â¥ó¥È¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ®µ¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
