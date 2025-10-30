「未来の街とクルマ」 がデンソーの技術で“つながる”！？ 革新的技術の展示に心温まるストーリーも…！

AIが“人によりそう”クルマへ SDV時代の新しい移動を提案

デンソーが、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展します。開幕前日の10月29日、ブースがメディア向けに公開されました。

デンソーブースのテーマは「街、つなぐ、モビリティ‐技術が変える未来のかたち‐」。ブース内を「人によりそうモビリティ」と「人と自然に優しいエネルギーマネージメント」のふたつに分けて“未来”を提案しています。

デンソーブースは西3・4ホール（W4208）で来場者をお出迎え

「人によりそうモビリティ」エリアでは、クルマとの会話や運転中の状況に応じて、ドライバーへ最適な提案をしてくれる――そんな未来のワンシーンを体験できます。

このような“進化するモビリティ”は「SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）」と呼ばれ、スマートフォンのようにソフトウェアをアップデートしたり、AIや社会インフラと連携できたりする「次世代のクルマ」です。

ブースでは、公共交通機関を長距離の移動に利用し、目的地ではレンタカーを活用する家族旅行を想定した演出が展開されています。来場者は実際にシートに座り、予約したレンタカーが駅前のロータリーまで自動で迎えに来たり、搭乗者それぞれに合わせた観光プランを提案してくれたりといった「未来の移動体験」をリアルに感じられます。

前方の大型スクリーンと、運転席から助手席まで広がる大画面の「ピラーtoピラーディスプレイ」が連動し、好みに応じたサービスやアプリの提案、走行中に充電ができるルートの案内など、至れり尽くせりの体験が楽しめます。

また、観光地の入り組んだ路地など死角の多い道路では、周囲を走る車両や街の見守りカメラと連携し、歩行者や自転車を認識して危険を回避する仕組みも紹介。さらに、ドライバーの健康状態を見守るヘルスケア機能や、助手席に乗り込んだタイミングで音楽を再生してくれるAIの提案など、人に寄り添うモビリティ像が描かれています。

体験ブースに併設された展示では、デンソーが半世紀以上にわたり研究・開発・製造を続けてきた「半導体技術」も紹介。効率的かつスピーディーに製品を生産できる強みが、電動車の開発スピード向上に貢献していることが理解できます。

また、均一に造ることが難しいチップウエハー（半導体基盤の大本の部品）を独自技術によって大型化することで部品点数を削減し、サステナブルなモノづくりにつなげていることの紹介や、「SiC搭載平置き両面冷却インバーター」も展示。これはトヨタのEV「bZ4X」に採用されているもので、小型化と高効率化を両立した注目の製品です。

ブース担当者によれば、「今回のトピックスとしてぜひ注目してほしい部分」とのことでした。

デンソーの環境技術を五感で体感 演出とストーリーで描く“優しい未来”

次に「人と自然に優しいエネルギーマネジメント」エリアでは、床に埋め込まれた大型スクリーンを使って、クルマから発生する熱や電気を効率よく活用する技術や、車両開発で培ってきたノウハウを応用した水素製造装置などを紹介。デンソーの技術によって、街全体のエネルギーを持続的にマネジメントできる未来像が描かれています。

30分ごとに上演される「デンソーの環境技術が描く未来のワンシーン」は必見のコンテンツ

その奥では「熱源をどう確保していくか」というテーマで、電動化時代の新たな課題とその解決策を紹介しています。クルマの電動化が進むと、従来ヒーターの熱源となっていたエンジンがなくなるため、「熱」の確保が課題となります。

デンソーが長年培ってきた熱制御技術と電動化技術を融合し、モーターやバッテリーから発生するわずかな熱を回収して空調に再利用する取り組みを展示。これにより、航続距離の延伸や、寒冷地での性能向上、さらにはバッテリーをあらかじめ温めて充電を効率化する技術など、熱と電動の両技術が融合して初めて実現できる未来が紹介されています。

さらにブースの奥では、別の体感型施設も設けられています。映像や体感装置、そして役者による演技を組み合わせ、「デンソーの環境技術が描く未来のワンシーン」を来場者は見ることができます。

ここでは、2025年6月にリニューアルした「デンソーミュージアム」（愛知県刈谷市）で紹介されている技術のうち、環境技術に焦点を当てた内容をさらに発展。五感によって体感できる臨場感ある演出が加えられています。とある未来の街を舞台に、生まれ育った街とモビリティカーが、デンソーの技術によって“心をつなぐ”温かなストーリーが展開されます。

観客席に設けられた輻射ヒーターなどによって、未来の世界をストーリーと共に体感できる仕掛けも。終盤には、あっと驚くような演出も用意されており…。上映は30分ごとにおこなわれているので、気になった人はデンソーブースに足を運んでみてはいかがでしょうか。

「SoC搭載の統合モビリティコンピューター、2029年市場投入を目指す」と林社長

なお30日には、ブースでプレスブリーフィングが行われ、デンソーの林新之助社長が登壇しました。高性能デジタル半導体「SoC（System on chip）」を搭載した統合モビリティコンピューターの2029年市場投入を目指していることや、そのコンピューターを2027年完成予定の新工場で生産すること、電動車の中核となる新型インバーター開発などに言及。クルマの進化とモビリティ社会の未来を支える決意を改めて示しました。

プレスブリーフィングでは林新之助社長が、統合モビリティコンピューターの市場投入目標や、新型インバーターの開発について説明した

林社長は、クルマの高度な運転支援や自動運転には、高い演算能力に加え、低消費電力性能や機能安全、耐環境性などの信頼性を持った「SoC」が求められると指摘。デンソーが半導体メーカーとして培ってきた知見を生かし、オリジナルSoC、さらに領域横断的な「統合モビリティコンピューター」の開発を進めていると説明しました。

統合モビリティコンピューターは、2029年の市場投入を予定しており、生産は2027年に完成予定の善明製作所新工場（愛知県西尾市）で予定。新工場は、24時間無人稼働の次世代工場とのことです。林社長は「このコンピューターの開発により、クルマの知能化の普及を後押しし、より多くのユーザーに安全で快適な移動を届けることに貢献します」と強調しました。

一方で「技術革新には、環境負荷の低減も重要」として、従来製品より電力損失を約70%抑え、コアモジュールを約30%小型化した新型インバーターを開発したことを報告。電動車の中核となるインバーターで世界最高の出力密度を実現したことによって、「車両全体の電費向上に貢献する」と述べました。

林社長は最後に「環境と安心への取り組みを、クルマの進化からモビリティ社会全体へと広げてまいります。今回のジャパンモビリティショーでは、街全体でのエネルギーマネジメントやクルマが社会とつながることで実現する安全で快適な移動など、社会全体へと広がる環境・安心の取り組みを展示していますので、ぜひご覧ください」と呼びかけました。

「ジャパンモビリティショー2025」は、2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催。デンソーブースは、東京ビッグサイト西展示棟 西3・4ホール、ブース番号W4208です。