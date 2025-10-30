¡Ö¥í¥Ã¥Á¡¦¥³¥«¥É¡×°¦¼Ö¤Ï¡Ö¼Â¼Á0±ß¡×¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿!? 1990Ç¯À½¡Ö¥«¥¯¥«¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¡Ö¥ì¥È¥í¤ÊÌ¾¼Ö¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
¡Ö¥ä¥ì´¶¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤À¤ï¤ê¤Î°¦¼Ö¤È¤Ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥Ã¥Á¤Î¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¤³¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡2025Ç¯9·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¥³¥«¥É¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¼Â¼Á0±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥í¥Ã¥Á¡¦¥³¥«¥É¡×¤Î¡Ö¥ì¥È¥í¤Ê°¦¼Ö¡×¤Ç¤¹¡ª¡ÚÆ°²è¡Û
¡¡¥³¥«¥É¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ï¡¢1990Ç¯¼°¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤Î4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡Ö240GL LIMITED¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Ü240¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1974Ç¯¤«¤é1993Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡£³Ñ¤Ð¤Ã¤¿»Í³Ñ¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¤½¤Î´è¾æ¤µ¤È¼ÂÄ¾¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤«¤é¡Ö¶õÈô¤Ö¥ì¥ó¥¬¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4785mm¡ßÁ´Éý1715mm¡ßÁ´¹â1450mm¤Ç¡¢³°´Ñ¤Ï¥Ü¥ë¥Ü¤é¤·¤¤Ä¾Àþ´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£»Í³Ñ·Á¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥ÜÅÁÅý¤Î¼Ð¤á¥é¥¤¥ó¤ÈÌð°õ¥í¥´¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬½Å¸ü´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ë¤Ï6Ê¬³ä¤Î³Ñ·¿¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢ÀÖ¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦Çò¤Î¿§Ê¬¤±¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¯±¦Â¦¤Î¡Ö240 GL LIMITED¡×¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤Æ¡Ö±ø¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¥³¥«¥É¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ä¥ì´¶¤¬¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°¦¼Ö¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀ½Thule¥¥ã¥ê¥¢¤ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À½¥Ê¥ë¥Ç¥£¤Î¥¦¥Ã¥É¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤âÈäÏª¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¤Î¥µ¥¤¥óÀ×¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥³¥«¥É¤µ¤ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¸Å¤¤¥Ü¥ë¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Öº£¤Ç¤âÂç¹¥¤¤ÊÌ¾¼Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ä¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥«¥É¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Î¹ØÆþ·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¾ÞÉÊ¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ä¥À¡ÖCX-3¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥«¥É¤µ¤ó¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¾è¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È´¶¤¸¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸åCX-3¤òÇäµÑ¤·¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤Ç¥Ü¥ë¥Ü¤ò¹ØÆþ¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤ò»Ü¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¼Â¼Á0±ß¡×¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤°¦¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥³¥«¥É¤µ¤ó¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£