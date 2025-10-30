3WSフルオープンEVを世界初公開

ヤマハ発動機はジャパンモビリティショー2025にて、『トライセラ・プロト（TRICERA proto）』を世界初公開した。

【画像】フルオープン3輪EV『ヤマハ・トライセラ・プロト』世界初公開！ 全18枚

トライセラ・プロトは、新たなドライビングプレジャーを提案するスリーホイーラータイプのフルオープン電気自動車である。



世界初公開された『ヤマハ・トライセラ・プロト』（参考出展車）。 山田真人

3輪すべてがステアする『3輪手動操舵（3WS）』を備えた実走コンセプトモデルで、感覚に訴える刺激的な旋回性能と、新感覚の操縦感をあわせ持ち、意のままに操るための習熟プロセスさえ楽しさとするという。

前後輪操舵可能な車両の特徴である旋回応答性の高さと旋回時のドライバー感覚とのつながりに着目し、人間研究視点でもっともファンを感じる旋回制御とすることで、異次元の人機一体感を実現している。

また、走行音をチューニング、調律するサウンドデバイス『αlive AD』を搭載し、ドライバーの高揚感を増幅、操縦に没入するよろこびにあふれた車内空間を実現する。

スタイリングは3輪構造を際立たせたセンターフレームによるアーチ型シルエットに加え、人間空間と機能空間の対置表現により独創的なデザインを実現した。