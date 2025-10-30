初代は2024年までに全世界で約4万台販売

ヒョンデ・モビリティ・ジャパンは10月31日より東京ビッグサイトにて一般公開のジャパンモビリティショー2025にて、『ネッソ（NEXO）』を日本初公開した。

『ネッソ』はヒョンデが2018年から販売している水素電気自動車（FCEV）で、2024年までに全世界で約4万台が販売され、今回公開されたモデルは第2世代目にあたる。



ジャパンモビリティショー2025で日本初公開された新型ヒョンデ・ネッソ。 山田真人

新型『ネッソ』に搭載される水素燃料電池スタックの最高総出力は従来比16％増の110kW、新型電気モーターは最大150kWを発揮する。

水素タンク容量は先代の6.33kgから6.69kgへと増加し、燃料貯蔵密度の向上とともに充填頻度の低減を実現している。

航続距離は最大826km（WLTP）を達成したことで、日常使いから長距離移動まで、より自由で快適なモビリティ体験を提供するという。

パワートレインは、新しいモーターシステムと高効率インバーターの搭載で、効率性と耐久性を向上。システム出力は135kWから190kWへ、バッテリー出力は40kWから80kW へと倍増し、0-100km/h加速のタイムは従来の9.2秒から7.8秒へと短縮され、優れた加速性能とスムーズな追い越し性能を実現した。

また、3-in-1構造のPE（パワーエレクトリック）システムを採用し、パワートレインとの一体化により軽量化を実現、全体のエネルギー効率も高められた。

1998年から水素燃料に取り組んできた

新型『ネッソ』のデザインには、ヒョンデの新しいデザイン言語『アート・オブ・スティール』が導入され、鋼が持つ自然なしなやかさと強さ、造形美を表現した、力強く洗練されたスタイルを実現した。

さらにフロントのデイタイムランニングライトとリアランプに、ヒョンデの水素バリューチェーン事業ブランド『HTWO』のシンボルをモチーフとしたデザイン要素を取り入れ、ブランドのビジョンと技術力を象徴するディテールとして視覚的な個性を際立たせている。



ヒョンデの新しいデザイン言語『アート・オブ・スティール』が導入された。 山田真人

ヒョンデは1998年から『マーキュリー・プロジェクト』として水素燃料に取り組んでおり、2003年に世界初の量産型水素電気自動車として『ツーソン（TUCSON）ix フューエルセル』を発売。この分野では先駆者となる。韓国の水素ステーション数は日本の約3倍あるそう。

なお、新型ネッソは2026年上半期からの日本市場での販売が開始される予定だ。

ヒョンデ・ネッソのスペック

全長：4750mm

全幅：1865mm

全高：1640mm（1675mm）

ホイールベース：2790mm

タイヤサイズ：245/45R19

最小回転半径：5.53m

乗車定員：5名

最高出力：150kW（204ps）

最大トルク：350Mm（35.7kg-m）

駆動方式：前輪駆動

水素タンク容量：162.6L/6.69kgH2

シート：本革、前席8wayパワーシート、前席シートヒーター＆ベンチレーション、後席6:4フォールディングシート など

快適装備：指紋認証システム、デジタルキー（NFCカードキー）、HUD、室内/室外 V2L、デジタルセンターミラー など

航続距離：826km（WLTP）

積載容量：1630L（前列後方）/510L（後列後方）

エクステリア：フルLEDヘッドランプ、オートフラッシュドアハンドル、ビジョンルーフ など



水素電気自動車の分野では、ヒョンデが先駆者となる。 山田真人