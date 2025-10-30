【福袋2026】大戸屋、「まんぷく袋」11・4予約開始 クラフト調のオリジナルお弁当バッグが登場
大戸屋から2026年福袋『まんぷく袋』が登場する。福袋に付属する限定アイテムとして、クラフト調のお弁当バッグを製作した。
【写真】稲やレンコン、お正月らしいお花がモチーフに…大戸屋限定お弁当バッグ
米袋をモチーフにした独特の質感が特徴で、ナチュラルでありながらも機能性に優れ、日常使いしやすいデザインに仕上がっている。大戸屋の人気メニューをイメージした稲やレンコンに加え、正月らしさを感じさせる花を組み合わせたオリジナルロゴが施されている。
福袋『まんぷく袋』には、このお弁当バッグに加え、大戸屋ならではの食品アイテムも多数封入。長野の老舗・八幡屋礒五郎とコラボした七味唐辛子（1箱・2個セット）をはじめ、大戸屋特製の黒酢あんの素（2〜3人前）3袋、しそひじき（50g）2袋、もちもち五穀ご飯（30g）8袋、ごまめしお（30g）2袋、大戸屋 生のり佃煮（100g）1個といったラインナップが並び、いずれもご飯が進む人気商品ばかりで、食卓を豊かに彩る内容となっている。
さらに、店頭で使用できる「まんぷくーぽん」3,000円分が2冊（計6,000円分）付き、総額5250円相当の商品と合わせると、販売価格の5,000円（税込）を大きく上回る。
福袋の予約は、2025年11月4日（火）正午から11月30日（日）23時59分までの期間、公式サイトにて受け付ける。商品の受け取りは全国の大戸屋店舗で、2025年12月26日（金）から2026年1月14日（水）まで可能。ただし、定休日や年末年始の店休日は除かれる。
