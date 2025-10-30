『僕のヒーローアカデミア』新作モバイルオンラインゲーム、2026年にリリース決定
KLabは30日、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』シリーズの新作モバイルオンラインゲームを2026年にリリース予定であることを発表した。
【画像】「俺はここで一番になってやる!!!」な爆豪のかっちゃん
本作は、僕のヒーローアカデミア製作委員会より許諾を受け開発中。配信地域は、中国大陸を除く全世界を予定している。
『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックを原作としたアニメーションをもとに制作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目となる。現在、シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が放送されている。
