女子ゴルフの樋口久子三菱電機レディースは31日から3日間、埼玉・武蔵丘GCで開催される。前週マスターズGCレディースで今季4勝目を挙げたメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は30日、プロアマ戦に出場して最終調整を行った。

マスターズGCレディースでは大会新記録を大幅更新する通算25アンダーをマークし4日間大会ではツアー最大差に並ぶ11打差をつけて今季2度目の完全優勝を果たした。佐久間は「出来すぎた1週間だったと思う。勝った時は実感なかったけど、だんだん実感が湧いてきた」と改めて喜びをかみ締めた。

記録ずくめの圧勝から一夜明けた27日には師匠の尾崎将司のもとを訪問。いつもは厳しい恩師から思いがけない褒め言葉をもらった。「“お陰さまで優勝できました”とあいさつしたら“強くなったな”おっしゃっていただけたので、めっちゃうれしいと思って、泣きそうになった」。

それでも初の年間女王を見据え「でも次は“年間女王になりました”という報告に来ますと言ったので、そこに向けて頑張りたい」と決意を新たにした。

埼玉県出身の佐久間にとっては地元開催の大会。コースから車で40〜50分ほどの実家に滞在しており「リラックスして臨めるし、地元なのでたくさんの方が応援に駆けつけてくれると思うので、いいプレーで恩返ししたい」と気合十分。「2週連続優勝したい思いがあるので頑張りたい」と初の2週連続優勝へ決意を込めた。