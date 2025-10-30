◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ6-1ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

初回先頭打者ホームランでチームに勢いを付けたブルージェイズのデービス・シュナイダー選手が次戦の先発・山本由伸投手を警戒しました。

世界一を懸け2勝2敗で迎えたこの日の試合で先発のブレーク・スネル投手の初球を強振し、レフトスタンドへ強烈な先制弾を放ったシュナイダー選手。次打者のウラジミール・ゲレロJr.選手もソロホームランを放ち、チームに勢いをもたらしました。

ブルージェイズが先に3勝を奪い世界一へ王手をかけます。それでもシュナイダー選手は「仕事はまだ終わっていない。7試合あるのには理由がある。そのうちの4試合に勝たなければならない。そして、相手は良い球団だ。彼らを軽視することはできない。山本が（現地）金曜日に登板する。彼はとても優秀な投手だから、決して油断はできない」と山本投手を警戒。

ワールドシリーズ第2戦で9回105球を投げ、被安打4、8奪三振、1失点で完投勝利をした山本投手。シュナイダー選手との対戦は1度もありません。

「初めて対戦する投手を見るのは常に良いことだ。我々のチームでも、トレード期限間際に加入した数人を除けば、彼と対戦した経験のある選手はほとんどいない。だが彼は本当に優れた投手だ。次の打席で何をするか予測不能だ。同じ投球パターンかもしれないし、違うかもしれない。とにかく球威は抜群で、頭も切れる。早い段階で彼を攻略し、球数を稼がせてブルペンに追い込み、今季ずっと先発投手に対してやってきた戦略を実行できればと思う」と意気込みました。