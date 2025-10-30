猫さんの体「どうなってる？」見えてるのは手？足？「トリックアートすぎる」と話題に
「どうなってる？」
こんなポストをされたのはピノ（@pinocute22）さん。キャットタワーの透明なドームにすっぽり収まった猫のピノちゃんの不思議な姿が話題になりました。
「え？どうなってるの！？」
「液体説、立証されてる」
「トリックアートすぎない？」
「目の錯覚かな？」
ユニークなポーズに多くの驚きの声が寄せられています。トリックアートのような姿でくつろぐピノちゃんは、さみしがり屋でいたずらっ子とのこと。飼い主のピノさんにお話を伺いました。
――お気に入りのキャットタワーなんですね？
「キャットタワーは普段からお気に入りの場所で、よくお昼寝したり昇り降りして遊んだりしています」
――この体勢を初めて見た時は？
「パッと見、体がどうなってるのかわからず、“何これ！？”となって思わず撮影しました」
――ユニークなポーズをよく見せてくれるのでしょうか？
「リラックスしてよくヘソ天しています。足と足の間に人間の手を挟むのが好きなようで、撫でていたらよく手を挟んでそのまま寝ちゃったりしています（笑）」
――撮影時の状況は？
「ピノがお昼寝していて、ふと見てみると不思議な体勢になっていたので撮影しました。不思議そうに撮影している飼い主をよそに、ピノはその後スヤスヤ寝ていました」
――ピノちゃんが可愛い！と思う時は？
「朝ゴロゴロ言いながら寝ている飼い主の上に乗ってくるのがかわいいです！たまにふみふみもしてくれるので、いつも癒されています」
ピノさんは「Xでピノの可愛い写真や動画など更新しているので、今後もチェックしていただけたら嬉しいです！」と話してくれました。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）