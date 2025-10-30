タレントでキャスターの横山ルリカさん（34）がインスタグラムを更新し、ミニ丈ワンピース姿を披露した。ミニスカート＆半袖ポロシャツのゴルフウェアを着こなす横山さんの最新ショットが話題となっている。



【写真】「美脚美人さん！」横山ルリカのミニ丈ワンピ姿

横山さんは、「久々に行けたゴルフ 感覚を掴むのにだいぶ時間がかかってしまいましたが やっぱり楽しい〜」と、ゴルフを楽しんだことをつづっており、あわせて写真と動画をアップしている。そこでは、ネイビー×グリーンの色合いで小さな花柄が散りばめられたゴルフウェア姿や、実際にゴルフをプレーし、笑顔でカメラを振り向く姿などが見られる。



SNSでは、「脚細くて綺麗 美脚で素敵」「ナイスショット ゴルフウェア姿も素敵です」「かわゆっ」「どんだけスタイルいいねん」「ルリちゃん可愛すぎ」「美脚美人さん 女神様」「振り向くの早いｗ」「その服装は寒くないですか！？」などのコメントがあった。



横山さんは、1991年9月27日生まれ。2015年に活動を終了したアイドルグループ「アイドリング!!!」の創設メンバーで、アイドル活動中は同名のバラエティ番組「アイドリング!!!」（フジテレビ）に出演。2016年4月から2025年3月にかけては「 めざましテレビ」「めざまし8」でキャスターを務めた。また、競馬関連番組にも多く出演しており、現在は「ダート競馬JAPAN」（グリーンチャンネル）、「競馬予想TV！」（フジテレビONE）、「KEIBAプレミア」（UHB）などのMCも務める。