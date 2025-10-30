『ちいかわ』をモチーフにした常設型のコラボカフェ「ちいかわレストラン」（池袋）にて「討伐フェア」が11月27日より開催。同キャンペーンではちいかわたちの前に立ちはだかったキャラクターを再現したフードメニューが展開される。本稿ではモチーフとなった原作を振り返りたい。

【画像】「ちいかわレストラン」敵キャラ登場回を振り返る

フードメニューの1つが「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」。原作のエピソードでは「醤油的な液体」を吐き出すタコのようなモンスターに遭遇したハチワレが描かれている。

ハチワレのマントを指でつかみ、液体にチプチャプしてから口に含もうとするモンスター。討伐前にラッコから指導を受けていたハチワレは、ラッコの言葉を思い出す。

「『はぐき』が弱点の場合も多い」「特に…狙うなら…／歯とはぐきの…」というアドバイスのもと、ハチワレは歯とはぐきの境目をめがけて「さすまた」を突き刺す。無事に討伐成功したハチワレにラッコは安堵した。

コラボメニューでは「醤油的な液体（和風デミグラスソース）」が味わえることはもちろん、口を大きく開けたモンスターの歯とはぐきの境目を狙えるよう「さすまた風フォーク」も付属。さすまた風フォークは持ち帰り不可であるが、同商品は「ちいかわレストラン」にて販売される。

フードメニュー「ちいかわの『あ・く・む』のカラフルドリア」のモチーフとなっているのは、ちいかわが夜の森で遭遇したゾウ。2025年夏季にオープンした体験型施設「ちいかわパーク」にも登場しているモンスターだ。

夜食が食べたいと外へ出向いたちいかわ。夜の森で出会ったのは不気味なゾウ。「あ・く・む!!」と唱えられると、ちいかわの視界は虹色の世界に変貌。ゾウと遭遇した夜以降、ちいかわは悪夢にうなされる日々を過ごすこととなりーー。

フードメニューではゾウの「あ・く・む!!」をドリアで再現。おぞましい色のソースはミートソース・ホワイトソースで表現されたもの。ドリアのほか、ゾウがちいかわの口に投げ込んだ揚げ餃子も添えられている。

ドリンクメニュー「なんか大きい討伐成功！クリームソーダ」はパジャマ姿のちいかわ・ハチワレ・うさぎの飾りがトッピングされたクリームソーダ。モチーフとなっているのはアニメ版でも人気を博した長編エピソード・通称「パジャマパーティーズ」編だ。

アーティストグループ（？）パジャマパーティーズの代役としてステージにあがることとなった、赤・青・黄のパジャマを着た3人。しかしライブ中にパジャマパーティーズのメンバーをさらった「でかい鳥」が現れ、3人は討伐に挑むこととなりーー。

悪戦苦闘する3人であったが、ハチワレの一振りが「でかい鳥」にクリーンヒット。立て続けにうさぎの一撃が決まり、3人はなんとか討伐に成功した。

ドリンクメニューのタンブラーには討伐時のうさぎのワンシーンが描かれており、中身のクリームソーダに応じて着用しているパジャマの色が変化する仕掛けとなっている。こちらも「ちいかわレストラン」にて購入可能だ。

そのほかにも討伐シーンでなじみ深い「虫（緑）討伐アイスデザート」、ちいかわと友情をはぐくんだ「カブトムシのアイスココア（大サイズ含む）」、謎多き大型のキャラクター「ご機嫌なあのこのパンケーキ」などのメニューがラインナップ。可愛らしくも過酷な『ちいかわ』ワールドを追体験できるメニューばかりだ。

（文=加藤かづき）