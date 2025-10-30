¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Æ¤ë¡×ÉÍÊÕÈþÇÈà¸µÉ×á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿¶¦±é
¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ö¥´¥¸¥é¡Ý1.0¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¥É¥é¥Þ¤ÇºÆ¤Ó¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿à¸µÉ×á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍÊÕ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢ ³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦(¤â¤·¤¬¤¯)¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±éÃæ¡£10·î29Æü¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×(2023Ç¯Á°´ü)¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤ò¡¢±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é¡Ý1.0¡×(Æ±Ç¯11·î¸ø³«)¤Ç¤âÉ×ÉØÆ±Á³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£º£²ó¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¿À¼Ò¤ÎÖà½÷Ìò¤Ç¡¢¿ÀÌÚ¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌò¡£¿ÀÌÚ¤¬±é½Ð½õ¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë±é·à¤ò¸«¤ËÍè¤¿ÉÍÊÕ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÊÕ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¤¼¤Ò¥ê¥¢¥¿¥¤¤·¤Þ¤·¤ç¡¼¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¿ÀÌÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¸Ç¤Þ¤ë¿ÀÌÚ¤¯¤ó¡£½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¸«¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤¿¤±¤É¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á²¿²ó¤á¤èwww¡×¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è¡ª¤ä¤Ï¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¯±¿Ì¿¤Ê¤Î¤«¡Ä (¶ì¾Ð) ¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¿ÀÌÚ¤¯¤ó¡¢ÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¶Á¿¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¤óÉ×ÉØ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤Ê¤¢¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×¤Ï»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¤Ç¡¢¿ûÅÄ¾Úö(32)¤¬¼ç±é¡£1984Ç¯¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡×(²Í¶õ¤Î³¹)¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£