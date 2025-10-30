¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤¬Éô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ª¶Ó¿¥¤ÏÃÎ»ö¤«¤é¤¢¤ëàÈëÌ©á¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ò31ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥È¥
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï31Æü¡¢Âè5½µ¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¡×¤ÎÂè25²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î½éÅÐ¹»Á°Æü¡£¤¤¤Þ¤À¥Ø¥Ö¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤º¾Ç¤ë¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤Ï¡¢ÃÎ»ö(º´Ìî»ËÏº)¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤È¤¢¤ëÈëÌ©¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿ÅÐ¹»Æü¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë¤·¤¸¤ß¤òÇä¤ê¤ËÍè¤¿¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¡¢Ê¿ÂÀ(À¸À¥¾¡µ×)¤é¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÅÐ¹»¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤¬Éô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¶Ó¿¥¤¬·Þ¤¨¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£