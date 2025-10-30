◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ6-1ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督は、不振に苦しむムーキー・ベッツ選手について言及しました。

ワイルドカードシリーズ第2戦では1試合4安打を記録するなど、チームの勝利に貢献していたベッツ選手。しかし徐々に状態を落とし、日本時間10日の一戦以降は複数安打はなく、ワールドシリーズでは「23打数3安打」にとどまっています。

これまで1番・大谷翔平選手に続いて、ベッツ選手を2番で起用していたロバーツ監督。しかし打順の変更を決断し、同30日に行われた第5戦では3番で起用しました。それでもベッツ選手は2度の三振含む4打数無安打。チームもわずか1得点で敗れ、2勝3敗と崖っぷちに追い込まれました。

記者からベッツ選手の状態を心配されたロバーツ監督は「身体的には問題ありません。彼自身も結果を出したい、ヒットを打ちたいと思っているのは承知していますし、守備では素晴らしい働きを見せています」とコメント。この日は守備での不安定な送球もありましたが、これを「例外的なもの」とし、打順は未定としながらも次戦のスタメン起用を明言しました。

また、打席でプレッシャーを感じ過ぎているのでは、という問いに対しては「プレッシャーを感じている。休養日でその状態から抜け出し、戦いに出られることを願っている」とコメント。続けて「彼には少し焦りが見えるが、彼が苦戦するのは初めてじゃないし、敗退の危機に直面するのも初めてじゃない」と復調に期待を寄せます。さらに世界一の座へ王手をかけられ迎える次戦へ「ムーキー(ベッツ)だけじゃない、全員がその役割を果たさなければならないんだ」と、打線の奮起に期待を寄せました。