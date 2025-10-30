２０２６年放送の堺雅人主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」続編（日曜・午後９時、原作・演出・プロデュース 福澤克雄）で、同局ドラマとして史上初の挑戦となる、Ｇｏｏｇｌｅのメディア生成ＡＩ「Ｖｅｏ ３」よる生成ＡＩの地上波本編映像への活用を初導入することがわかった。３０日にＴＢＳが発表した。

この日に行われた「Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ」主催の「ＡＩ Ａｇｅｎｔ Ｓｕｍｍｉｔ ’２５ Ｆａｌｌ」に、プロデューサー・飯田和孝氏と、マーケティング＆データ戦略局の宮崎慶太氏が登壇して発表した。

ドラマにおけるＣＧやＶＦＸ（ブイエフエックス・デジタル技術で撮影した映像に視覚効果を与えるもの）という技術は、世界水準のハイクオリティーでスペクタクルなシーンでの活用のみならず、実は通常のドラマシーン内でも多岐にわたる場面で活用されている。

限られたドラマ制作チームのリソースを最大限に活かすため、今回「業務効率の向上」としてＶｅｏ ３で生成した映像を採用。「作業・ルーティンワーク」を効率化し、クリエイターが「創造」に集中できる時間を生み出すことで、よりハイクオリティな番組制作を目指す。

続編は前作のラストシーンの直後から始まる物語となるが、その全ぼうはまだ明かされていない。ＡＩという技術を力に加え、２６年の放送へ向けて制作を進めるという。