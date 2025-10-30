◆第１７２回天皇賞秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

東京・芝２０００メートルはスタートして２コーナーまでの距離が短いため、内枠有利とはっきりしているコースだ。実際、過去１０年の天皇賞・秋では、２ケタ馬番の勝利はなく、９番以内に入った馬しか優勝していない。

展開面を推理すると、宝塚記念を逃げ切ったメイショウタバルは１３番枠に入った。武豊騎手は２９日の記者会見で「逃げると決まっているわけではない」と話していたが、先週に取材した時には「折り合いがついて回る馬。どこが一番折り合うかというと、ハナかな」とコメント。持ち前のスピードを考えても、外枠でもハナを切ると考えるのが自然だ。

昨年の当レースで３着に逃げ粘ったホウオウビスケッツ（８番）が、どこまで追いかけるかによってペースは変わるが、メイショウタバルは瞬発力勝負を避けたいはずで、緩めずに平均的なラップを刻みそう。少なくとも極端なスローペースにはならないと読んでいる。

そこで好位から中団で流れに乗れる馬が狙い目となる。５番枠を引いたタスティエーラは昨年の２着馬。当時は天皇賞・春以来の休み明けだったが、４番枠から好位で流れに乗って、直線でも確実に脚を伸ばしていた。今回も春の香港遠征から間隔は開いているが、力を出せる態勢にはある。ここ３戦を見ると、すっかり安定感も出てきて、怖い存在だ。

もう１頭、３０日の追い切りが抜群だったセイウンハーデスを挙げる。不利な外目の１２番枠だが、前走のエプソムＣが１６番枠からの完勝。担当する千野助手も「跳びが大きくて包まれるのは嫌だから、むしろ外でいいかも」と歓迎した。３歳時のプリンシパルＳ、そして前走と、東京で結果が出ているのも好材料。どうも一筋縄ではいかない雰囲気を感じる。もう１日、考えて結論を出したい。（山下 優）