【ユーロ圏】

フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）15:30

予想 N/A 前回 0.3%（前期比)

予想 N/A 前回 0.8%（前年比)



ドイツ雇用統計（10月）17:55

予想 6.4% 前回 6.3%（失業率)

予想 N/A 前回 1.4万人（失業者数)



ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）18:00

予想 0.1% 前回 -0.3%（前期比)

予想 0.2% 前回 0.2%（前年比)

予想 N/A 前回 -0.2%（季調前・前年比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（10月）19:00

予想 -14.2 前回 -14.2



ユーロ圏景況感指数（10月）19:00

予想 95.6 前回 95.5



ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）19:00

予想 0.2% 前回 0.1%（前期比)

予想 1.2% 前回 1.5%（前年比)



ユーロ圏雇用統計（9月）19:00

予想 6.3% 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)



ドイツ消費者物価指数（速報）（10月）22:00

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



ECB政策金利（10月）22:15

予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)

予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)



【スイス】

KOFスイス先行指数（10月）17:00

予想 98.5 前回 98.0



【南アフリカ】

生産者物価指数（PPI）（9月）18:30

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 2.1%（前年比)



【メキシコ】

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）21:00

予想 N/A 前回 0.6%（前期比)

予想 N/A 前回 0.0%（前年比)





※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

