これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）15:30
予想 N/A 前回 0.3%（前期比)
予想 N/A 前回 0.8%（前年比)
ドイツ雇用統計（10月）17:55
予想 6.4% 前回 6.3%（失業率)
予想 N/A 前回 1.4万人（失業者数)
ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）18:00
予想 0.1% 前回 -0.3%（前期比)
予想 0.2% 前回 0.2%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.2%（季調前・前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（10月）19:00
予想 -14.2 前回 -14.2
ユーロ圏景況感指数（10月）19:00
予想 95.6 前回 95.5
ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）19:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.2% 前回 1.5%（前年比)
ユーロ圏雇用統計（9月）19:00
予想 6.3% 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)
ドイツ消費者物価指数（速報）（10月）22:00
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
ECB政策金利（10月）22:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【スイス】
KOFスイス先行指数（10月）17:00
予想 98.5 前回 98.0
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（9月）18:30
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 2.1%（前年比)
【メキシコ】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）21:00
予想 N/A 前回 0.6%（前期比)
予想 N/A 前回 0.0%（前年比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
