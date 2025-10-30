豪ドル、NZドルともにややしっかり＝オセアニア為替概況



30日の市場で豪ドルドルは比較的しっかり。NY市場午後に米FOMC後のドル高を受けて0.6610台から0.6550台へ下げた後を受けた市場は、じりじりとした上昇を見せ0.6590台を付けた。その後米中会談が物足りないとの失望感からの豪ドル売りに0.6570台を付けたが、その後高値をわずかに更新するなど、しっかりした動きが続いた。



豪ドル円は100円40銭を挟んでの推移から日銀後の円売りに100円80銭台に上昇。米中間団子の豪ドル売りに100円35銭前後と日銀会合前の水準へ下げたが、その後再び買いが強まり、高値を更新する展開となっている。



NZドルドルは朝の0.5760台から0.5790に迫るなど、値幅は限定的もしっかりの展開。



NZドル円は88円ちょうど前後から日銀会合を受けて88円40銭台に上昇。その後いったん調整が入って88円00銭台を付けたが、その後再びの反発で88円53銭を付けている。



＊今週の主な予定と結果

豪州

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI・月次） （9月） 結果 3.5% 予想 3.1% 前回 3.0% （前年比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 結果 1.3% 予想 1.0% 前回 0.7% （前期比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 結果 3.2% 予想 3.0% 前回 2.1% （前年比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 結果 1.0% 予想 0.8% 前回 0.6% （刈り込み平均・前期比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 結果 3.0% 予想 2.7% 前回 2.7% （刈り込み平均・前年比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 結果 1.0% 予想 0.9% 前回 0.6% （加重平均・前期比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 結果 2.8% 予想 2.7% 前回 2.7% （加重平均・前年比）

10/30 09:30 輸入物価指数 （2025年 第3四半期） 結果 -0.4% 前回 -0.8%

10/31 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第3四半期） 前回 0.7% （前期比）

10/31 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第3四半期） 前回 3.4% （前年比）





NZ

10/30 09:00 ANZ企業信頼感 （10月） 結果 58.1 前回 49.6



