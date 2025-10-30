テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンド形成、下値メドは一目均衡表の雲 テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンド形成、下値メドは一目均衡表の雲

テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンド形成、下値メドは一目均衡表の雲



1.4127 エンベロープ1%上限（10日間）

1.4070 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3993 21日移動平均

1.3988 10日移動平均

1.3983 一目均衡表・基準線

1.3977 一目均衡表・転換線

1.3950 200日移動平均

1.3935 現値

1.3915 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3848 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3839 一目均衡表・雲（上限）

1.3808 100日移動平均

1.3763 一目均衡表・雲（下限）



ドルカナダは、下降トレンドを形成している。１０＋２１日線がデッドクロスを示現した。また、ＲＳＩ（１４日）は４４．６に低下しており、中立水準５０を下回っている。１．３９５０に２００日移動平均線が位置しており、今後この水準がレジスタンスとして機能していくのかがポイント。下値メドとしては一目均衡表の雲上限１．３８３９が挙げられる。

