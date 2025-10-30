双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子の誕生から1か月が経ったことを報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子「新生児から乳児に！」誕生から1か月 “声かわいい” 兄＆ “ポーズ面白い” 弟 「毎日の全ての瞬間が愛おしい」





翔子さんは「10/30 ついに双子 一カ月！」「あっという間に新生児期終わってしまった」と報告。絵日記には「うれしい＆さみしい＆かわいい」と感情がないまぜな様子を綴っています。









そして「新生児から乳児に！」「弟くんのポーズが面白くてたまらない」「兄くんがミルク欲しがって探してるときの声がかわいすぎる」と、ツボポイントを列記。「お兄ちゃんが夫に激似」「弟ますます栄子おばあちゃんとわたしに激似」とテキストしつつ、絵日記には「じっくり顔を見てくれるような気がする」「ミルクくれ！！のアピールもそれぞれ個性」と成長の様子を綴っています。







翔子さんは「毎日の全ての瞬間が愛おしい」「なにもかも全てが今しかない瞬間」と繰り返し「尊いなぁ」と実感を込めて伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】