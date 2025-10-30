大阪ガス<9532.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２兆４００億円から２兆５００億円（前期比０．９％減）へ、経常利益を１６５０億円から１８６０億円（同１．９％減）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各５２円５０銭の年１０５円から中間・期末各６０円の年１２０円へ引き上げたことが好材料視されている。



米国事業が想定を上回る好調ぶりを見せていることに加えて、国内エネルギー事業における原料価格の変動がガス料金に反映されるまでのタイムラグ差益の拡大や、海外エネルギー事業における米国シェールガス事業、フリーポート液化基地（ＬＮＧ）の生産好調などを織り込んだ。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高９５９１億６７００万円（前年同期比１．０％増）、経常利益１０５４億６１００万円（同４６．７％増）だった。



