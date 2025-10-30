£³ÎØ¡¦£¶ÎØ¡¦¤½¤·¤Æ¥¯¡¼¥Ú¡ª¡¡¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¤Ö¤Ã¤È¤Ð¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè¤ÎLS¡×£³Âæ¤¬¼«Í³¤¹¤®¤ÆÌÜ¤«¤éÎÚ!!¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Û
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Î¸Ø¤ë¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤ÎºÇ¾åµé¥¯¥é¥¹¤Ï¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÎºÆ¹½À®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢LS¤¬¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î±£¤·µå¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´Þ¤á¤¿3Âæ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÖLS¥³¥ó¥»¥×¥È·²¡×¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎLS¤Î³µÇ°¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤ËÌá¤·¤ÆºÆ¹½À®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¡ÖLS¥³¥ó¥»¥×¥È·²¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖLS¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£VIP¤¬LS¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¯¡¼¥Ú
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖLS¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç³èÍÑ¤¹¤ëVIP¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÙÆü¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤¿¸ä³Ú¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤ÆÃç´Ö¤È°ÜÆ°¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖLS¥¯¡¼¥Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î»þ´Ö¤òìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎLS¥¯¡¼¥Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ï¡¼¥¯¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¹½À®¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÍ²æ¤µ¤ó¡Ê¸½ºß¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óµòÅÀ¡ÖCALTY¡×¤Ë½Ð¸þÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤âLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ÎÄó°Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ¡¢½õ¼êÀÊ¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£±¿Å¾ÀÊ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Ä¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÌ£¤ï¤¨¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£½õ¼êÀÊ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥ÍÉôÊ¬¤ò¶ËÎÏÇö¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¹¤¤¶õ´Ö¤òÁÏÀ®¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸åÀÊ¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Á´¶¤Î¤¤¤¤¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á°ÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²èÁü¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢Å·°æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ì©¤«¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥í¡¼¥º¥É¥³¡¼¥¹¤òÁö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬Áàºî¤·¤Æ¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î±¿Å¾ÄÉÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢LS·²¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×´¶¤ò¤â¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¡¼¥Ú¤È¤·¤Æ¤ÎÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÉôÊ¬¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥¦¥¨¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¹¥ê¡¼¥¯´¶¤ò·Áºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢Áö¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤ËÂç·Â¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°Ï¤à¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤ÏÄ¥¤ê½Ð¤·¤òºî¤Ã¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤ä¥À¥¯¥È¤Î½èÍý¤¬Í×½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¥Ç¥£ÌÌ¤ËÍÞÍÈ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÁö¤ë¥Þ¥·¥ó¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë±é½Ð¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Í²æ¤µ¤ó¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦Éô¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×Éô¤ËÈ´¤±¤ë¹½Â¤¤Î¥¨¥¢¥À¥¯¥È¤Î½èÍý¤È¡¢¥À¥¯¥È¤ä¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼Éô¤Ê¤É¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¥Ü¥Ç¥£ÌÌ¤ÎÍÞÍÈ¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¥¨¥¢¤ÎÎ®¤ì¤ò´ó¤ê°Õ¼±¤µ¤»¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÂÂÚ¤ä¶¹¤¤Æ»¤ò²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿¥«¥¿¥Á
¢£ÅÔ»ÔÉô¤ò²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ò¤È¤ê¾è¤ê¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖLS¥³¥ó¥»¥×¥È·²¡×¤Î¤â¤¦°ìÂæ¤¬¡ÖLS¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ëVIP¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÂçÊÁ¤Ê¼ÖÂÎ¤Î¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¼è¤ê¤Þ¤ï¤·¤¬¤·¤Å¤é¤¤Æ»¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÅÔ»ÔÉô¤ÎÆ»¡£¤½¤ó¤ÊÆ»¤òVIP¤¬²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤òÄÉµá¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥«¥¿¥Á¤¬¤³¤Î»Ñ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÅÔ»ÔÉô¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥à¡¼¥¹¤ËÁö¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ëºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¶ËÎÏ¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÄê¤á¡¢¾è°÷¤ò1Ì¾¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢VIP¤¬¾è¤ëLS·²¤Î¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ÏLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸åÀÊ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¡¢¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î¡Ö¥¤¥»¥Ã¥¿¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢Á°2ÎØ¡Ü¸å¤í1ÎØ¤È¤¤¤¦3ÎØ¹½À®¤Ç¡¢³°À£¤ò¶ËÎÏÀÚ¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤ÏEV¤¬É¬Á³¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¤ÎÁàºî·Ï¤ÏÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤é¡¢½ÂÂÚ¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤Î¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤¿LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì©¤«¤ËÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤à¥¯¡¼¥Ú¤È¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¶Ã¤¤òÍ¶¤¦Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£