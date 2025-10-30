ETF売買動向＝30日大引け、全銘柄の合計売買代金5661億円 ETF売買動向＝30日大引け、全銘柄の合計売買代金5661億円

30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比6.2％増の5661億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.1％増の4467億円だった。



個別ではｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均レバレッジ <1365> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５（年４回決算型） <2624> など84銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> など16銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> は6.79％安と大幅に下落。



日経平均株価が17円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2895億2600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1970億8300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が348億500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が250億900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が230億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が195億6400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が195億2400万円の売買代金となった。



株探ニュース

