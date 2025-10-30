TWICE¥ß¥Ê¤Î¥Ëー¥Ï¥¤¥Öー¥Ä¤òÍú¤¤¤¿ÈþµÓ¤¬ÇÁ¤¯¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤ÎÀ¼¡£H&MÃíÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¡¦À»¿åÆ¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖH&M¡Ê¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¨¥à¡ËÀ»¿å¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ê¤Ï¡¢H&M¤È¥Ù¥ë¥®ー½Ð¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥«ー¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¡¢¥Ëー¥Ï¥¤¥Öー¥Ä¤òÍú¤¤¤¿ÈþµÓ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¹õÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥µ¥¤¥É¤Ç»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¼ó¤Ë¤ÏÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¤è¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈ©¤¬åºÎï¡×¡Öº£Æü¤â¤ªÉ±ÍÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¡×¡Ö¥ß¥Ê¤Á¤ã¤óÈ¯¸÷¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡ÄåºÎï¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¥ß¥Ê¤Î°µ´¬¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËÜÆü10·î30Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥ß¥Ê¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ïºß¸ËÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£