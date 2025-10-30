10月28日、女優の桜井日奈子が自身のInstagramを更新。あざとかわいい雰囲気が全開のショットを披露し、フォロワーの視線を釘づけにしている。

「投稿では《うしろあみあみになってかわいいんだよ》とコメントを添え、ファッションブランド AMERI VINTAGEのペールピンク色のニットを紹介していました。

背中が大きくV字に開き、下まで編み込みが施された大胆なデザインで、セクシーさとキュートさが同居した一着でした。背中を見せるように振り返った桜井さんの姿は、まるでドラマのワンシーンのような美しさを放っていました」（ファッション誌ライター）

2枚目には正面からのショットも投稿され、ナチュラルメイクで微笑む桜井の柔らかな表情が印象的。投稿はファンの間で大きな話題を呼んでいる。

同投稿のコメント欄には、

《萌え袖はズルい》

《ひなこちゃん、また一段と綺麗になりましたね！》

《日奈子ちゃんセクシー》

といった反応が寄せられた。

「桜井さんは “清純派” の印象が強い女優ですが、近年はInstagramでファッション性の高い投稿を増やし、あざとかわいさや女性らしさを前面に出しています。

今回のように “萌え袖” や “背中見せ” といった要素を取り入れたコーディネートで、新たなファン層を開拓している印象です」（同）

桜井は2014年7月に『岡山美少女・美人コンテスト』で『美少女グランプリ』に選出された。翌2015年から大東建託『いい部屋ネット』のCMに起用され、“岡山の奇跡” として全国区の人気を獲得した。

その後も、2016年にドラマ『そして、誰もいなくなった』（日本テレビ系）や2018年の映画『ママレード・ボーイ』などに出演し、透明感と柔らかな存在感で女優としての地位を確立している。

「SNSでは常に “かわいい” と “上品” を両立させた投稿が多く、今回のニット姿もその延長線上にあります。流行を取り入れつつも品を失わない着こなしが、彼女らしさを象徴していると言えるでしょう。

今回のニットは公式サイトでプレオーダー受付中となっており、桜井さんの影響で予約購入する人が増えている可能性もあります」（同）

ニットに包まれた桜井の姿に、冬の季節感とともに多くのファンが癒やされたようだ。