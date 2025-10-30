ジュニアの公式Xが、『Star Song Special』Season2 第3回の配信開始を告知。投稿された集合写真では、Snow ManのラウールがACEesと並ぶ姿が公開され、話題を呼んでいる。

【画像】ラウール＆ACEesの黒スーツ集合ショット／【動画】ラウール×ACEes「カリスマックス」ダンスコラボ／ラウール＆ビビる大木のコメント動画／【動画】『Star Song Special』予告動画

■黒スーツ姿で笑顔で並ぶラウール＆ACEes

オレンジのバックパネルを背景に、黒スーツ姿の6人がポーズ。ラウールは前列の中央でしゃがみ、カメラに向かってピース。190cmを超える長身をコンパクトにまとめた姿勢でも、手足の長さやスタイルの良さが際立つ。

周囲のACEesメンバーがピースをしたり、拳を握ったりとそれぞれ個性豊かなポーズを見せるなか、ラウールは落ち着いた余裕を漂わせながらも、どこか“末っ子感”のある愛らしさをのぞかせた。写真全体が明るくエネルギッシュな空気に包まれ、見ているだけで楽しい1枚となっている。

SNSでは「ビジュ強すぎる」「スーツ姿が完璧」「最高コラボ」「顔面偏差値高い」「あいかわらずポーズが揃わない男たちでかわいい」「ラウここでも末っ子なのバグ」「ちんまりラウかわいい」「うきりゅにツノ生えてるw」といった声が寄せられている。

■ラウール×ACEesの“同世代”コラボにファン歓喜！

番組公式TikTokでは、ラウールがSnow Manの楽曲「カリスマックス」をACEesとともに踊るコラボ動画と、ラウールとMC・ビビる大木のコメント動画も公開。

『Star Song Special』Season2 第3回は、10月30日16時よりPrime VideoおよびDMM TVにて配信開始。ラウールとACEesは「WAになっておどろう」（V6）、「仮面舞踏会」（少年隊）をスペシャルメドレーで披露するほか、トーク企画「Switch Question」では“同世代トーク”を展開する。

