aespa・NINGNING、ABCマートFILA新ビジュアルにホワイトパフスタイルで登場！動画公開

aespaのNINGNINGが10月30日より全国のABCマートおよびABCマート公式オンラインストアにて発売されるFILAの人気モデル“PUFFER BOLD SLIP ON v2 FUR”“PUFFER BOLD SLIP ON v2”を着用した、ホワイトパフスタイルの新ビジュアルが公開となった。

■シューズの魅力とNINGNINGの透明感溢れるかわいらしい世界観を表現

冬のトレンドでもある“PUFF（パフ）感”のあるシューズに合わせ、ホワイトトーンで統一したNINGNINGのコーディネートが印象的だ。

今回の新ビジュアルでは、トレンドのふんわりとしたホワイトファッションに身を包み、冬らしい温かみのあるホワイトトーンでまとめたコーディネートで、シューズの魅力とNINGNINGの透明感溢れるかわいらしい世界観を表現。

シンプルながら洗練された白のスタイリングに、ボリュームのある新作“PUFFER BOLD SLIP ON”がアクセントを加え、冬のコーディネートのかわいさをいっそう引き立てている。

