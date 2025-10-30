ブレインＰ、今期配当を見送り

ブレインパッド <3655> [東証Ｐ] が10月30日大引け後(15:30)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来8円としていた26年6月期の期末一括配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

上記速報値は、現時点で当社が合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は速報値と異なる可能性があります。 なお、2025年8月8日に公表いたしました2026年6月期の連結業績予想に修正はございません。



当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後の一連の手続により当社株式を非公開化することを企図していること、ならびに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。 当社グループは、現在推進する中期経営計画（2024年6月期～2026年6月期）において、安定的に連結営業利益率10％以上を確保していくことを目標として、連結総還元性向40％以上の株主還元を目指すことを基本方針としており、普通配当は長期安定配当を基本としております。しかしながら、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの公開買付価格は、2026年6月期の期末配当を行わないことを前提として決定されたことをふまえ、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年6月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

