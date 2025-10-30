１９８９年に日本公開された映画「バグダッド・カフェ」のミュージカル版が１１月に上演される。

主人公のドイツ人旅行者ジャスミンに花總（はなふさ）まり、ジャスミンが訪れるモーテルの女主人ブレンダに森公美子。ミュージカルを中心に活躍してきた２大スターの共演だ。（小間井藍子）

アメリカ西部の砂漠にあるモーテル「バグダッド・カフェ」を舞台に、ジャスミンの魅力的な人柄がモーテルに集う人々の心を癒やし、変えていく。映画はロングランヒットし、日本におけるミニシアターブームのきっかけを作ったとも言われる。主題歌「コーリング・ユー」は様々な歌手によってカバーされてきた。

映画でジャスミンを演じたマリアンネ・ゼーゲブレヒトが大柄だったことから、森は当初、自分が演じると思っていたという。「だけど、花ちゃん（花總）って普通じゃないオーラがある。それがアメリカの砂漠に突如現れた旅人の異質な感じを表現するのに役立つ。よく考えられているなと思いました」と語る。

一方、森が演じるブレンダは、前半は怒ってばかりだという。「ジャスミンがとにかく気にくわないのね。『いつまでいるのよ』ときつく、きつく当たります」と苦笑いする。

その言葉に、花總は「根本には愛情もあって、寂しさも優しさも全て持っているのがブレンダですよね」と言う。「ジャスミンは外国人ということもあってそこまでせりふも多くないのですが、ブレンダがすごく表現豊かに感情を出してくれるから、ジャスミンも引っ張られていく。公美さん（森）にぴったりだと思った」

映画を作ったパーシー・アドロン監督と妻エレオノーレが脚本を手がけたミュージカル版を、小山ゆうなが新たに演出する。「ジャスミンとブレンダの関係性が変わっていく様子をきちんと見せていく。小山さんからは映画における象徴的なシーンもちゃんと見せたいという思いが伝わってくる」と花總。映画では俳優が「コーリング・ユー」を歌う場面はないが、ミュージカル版では劇中で出演者が歌う。ロック、ソウル、レゲエ、ラップ、クラシックと、様々な要素を盛り込んだボブ・テルソンのオリジナル楽曲も注目を集めそうだ。

手品を披露する場面があり、２人とも猛練習中だ。「どんどん上達しています。ミュージカルとは別にいつか、２人でマジック公演を色んなところでやるのもいいね」（森）と、仲良く盛り上がっているという。

翻訳・訳詞は高橋知伽江。出演は他に小西遼生、清水美依紗、芋洗坂係長ら。１１月２〜２３日、東京・日比谷のシアタークリエ。（電）０５７０・００・７７７７。