¡ØVIVANT¡ÙÂ³ÊÔ¡¢TBS¥É¥é¥Þ½é¤È¤Ê¤ë¡ÖVeo 3¡×¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI±ÇÁü¤òÆ³Æþ
¡¡2026Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºæ²í¿Í¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡ÙÂ³ÊÔ¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤Ë¡¢¥°¡¼¥°¥ë¼Ò¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ºîÀ®AI¡ÖVeo 3¡×¤ÇºîÀ®¤·¤¿±ÇÁü¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢10·î30Æü³«¤«¤ì¤¿¥°¡¼¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¼çºÅ¡ÖAI Agent Summit ¡Ç25 Fall¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Veo 3¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¤ÎÃÏ¾åÇÈËÜÊÔ±ÇÁü¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢TBS¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØVIVANT¡ÙÂ³ÊÔ¡¢°¤Éô´²¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡¦¾¾ºäÅíÍû¡¦ÉÙ±É¥É¥é¥à¤é¥¥ã¥¹¥È26Ì¾È¯É½
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏTBS¼ÒÆâ¤ÇÈ¯Â¤·¤¿AI³èÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èÆ°¤Î°ì´Ä¡£AI Agent Summit ¡Ç25 Fall¤ËËÜºî¤ÎÈÓÅÄÏÂ¹§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¡¢TBS¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Ç¡¼¥¿ÀïÎ¬¶É¤ÎµÜºê·ÄÂÀ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëCG¤äVFX¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ï¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Â¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥É¥é¥Þ¥·¡¼¥óÆâ¤Ç¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥É¥é¥ÞÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢º£²ó¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡×¤È¤·¤ÆVeo 3¤ÇÀ¸À®¤·¤¿±ÇÁü¤òºÎÍÑ¡£¡Öºî¶È¡¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¡×¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡ÖÁÏÂ¤¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÊÈÖÁÈÀ©ºî¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ØVIVANT¡ÙÂ³ÊÔ¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡ÙÂ³ÊÔ¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¡£
