¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê£´£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»²Å·À½Ìô¡Ö¶á»ë¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ë¡£¾Íè¤ÎÌÜ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Î¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£¹¡Ë¤ÎàÉã¤Î°Ò¸·á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¤Ï¡¢£²£°£±£·Ç¯¤ËÄ¹Í§·ëº§¡££±£¸Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢£²£±Ç¯¤Ë»°ÃË¡¢£²£³Ç¯¤Ë»ÍÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉô´ã²Ê³Ø¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¡¦¾¾Â¼º»°á»Ò»á¤«¤éÌÜ¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³°¤ÇÂÀÍÛ¤ÎÍÛ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¶á»ëËÉ»ß¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤â¡Ø³°¤Ç¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÍ·¤Ö¡Ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ï³°¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡ÎÁÍý¤Ê¤É²È»ö¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡Ö£±Âæ¤º¤Ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¤ªÎÁÍý¤È¤«ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÂ¿Ë»¤Ê»Ò°é¤Æ¤ÎÆü¡¹¤ò¹ðÇò¡£ÌÜ¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¤ò¤«¤±¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤â£´£µÊ¬¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌ©¤«¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡Ø¥Ñ¥Ñµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡×¤È¡¢°é»ù¤Î¾å¤ÇÉ×¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£